Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Trotz einiger Fortschritte in der Geldpolitik wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) auf seiner Juli-Sitzung die Zinssätze wieder anheben wird, nachdem er im Juni eine Erhöhung übersprungen hatte, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM. ...

