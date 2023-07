Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse von US-Treasuries haben sich am Freitag gut behauptet, so die Analysten der Nord LB.Auch die Kurse deutscher Staatsanleihen hätten etwas zugelegt, nachdem der Handel über weite Strecken durchwachsen gewesen sei. Der Anstieg der Renditen vom Vortag sei damit vorerst gestoppt. Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt hätten die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt, was den Renditen Auftrieb verliehen und die Kurse unter Druck gesetzt habe. ...

