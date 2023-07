Linz (www.anleihencheck.de) - Die ich rief die Geister - werd ich nicht mehr los. Dieser Satz aus dem Zauberlehrling von J.W. Goethe trifft die Lage der türkischen Notenbank am Punkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Genötigt vom Präsidenten Erdogan habe sie jahrelang die Leitzinsen tief halten müssen. Dadurch seien massive Preissteigerungen ausgelöst worden. Nach den Wahlen im Mai sei die Wall-Street-Bankerin Erkan zur neuen Zentralbankchefin ernannt worden. Um die hohe Inflation einzudämmen, habe sie den Leitzins von 8,5% auf 17,5% angehoben. Damit solle die Teuerungsrate, die bei 38% liege weiter eingedämmt und der Türkische Lira (TRY)-Kurs zumindest stabilisiert werden. Bis jetzt sei aber genau das Gegenteil eingetreten. ...

