Rund eine Milliarde US-Dollar (890 Millionen Euro) wollte BYD gemeinsam mit seinem indischen Partner Megha Engineering and Infrastructure (MEIL) in eine neue Produktionsstätte für Elektroautos und Batterien in Indien investieren. Aber die Regierung dort hat den Antrag der Partner nun abgelehnt. Ein Grund sind wohl "Sicherheitsbedenken in Bezug auf chinesische Investitionen in Indien", wie die indische ...

