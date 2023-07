CATL steigt laut einem Medienbericht aus China in die Entwicklung von Elektro-Flugzeugen ein. Hierfür habe der Batterieriese am 19. Juli ein Joint Venture mit dem staatlichen Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) und der Shanghai Jiao Tong University Enterprise Development Group gegründet. Laut dem Bericht des chinesischen Nachrichtenportals "Yicai Global" wurde das Gemeinschaftsunternehmen ...

