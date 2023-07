Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4562/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/01geht es um die Bilanz der S4-Ära aus 111 Folgen an 111 Handelstagen (insgesamt schon 444), hier war in einem Universum aus ATXPrime, DAX und Dow die Immofinanz Nr. 1 und Lenzing Schlusslicht. Im Aktienturnier ist Do&Co ein besonderes Kunststück gelungen. In den News: Palfinger, Frequentis, Cleen Energy, Hypo OÖ, RHI Magnesita, dazu Research zu Verbund, Erste Group und Palfinger. Und: Hendrik Leber (Acatis) hat sich den Verbund zugelegt. Heute Abend geht eine launige ...

