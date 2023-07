Wien (www.fondscheck.de) - Die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management ("I-AM") erweitert ihre Geschäftsleitung um den IT-Spezialisten Dipl. Ing. Thomas Kerle im Bereich IT und Operations, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...