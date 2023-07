© Foto: Alexander Pohl - picture alliance / NurPhoto



Die PowerCell-Aktie ist wieder im Aufwind. Beginnt damit das große Wasserstoff-Comeback? Newsflow verspricht Großes. Mega-Investmentchance oder Renditekiller? Antworten.

Die PowerCell-Aktie kann wieder Boden gut machen. Am Montag kletterte sie erstmals seit April dieses Jahres wieder über die Marke von 95 schwedischen Kronen. Aktuell kostet ein Anteilsschein des schwedischen Brennstoffzellenherstellers an der Stockholmer Börse rund 97 Kronen (Stand: 24.Juli, 09:50 Uhr).

Die Nachrichtenlage bei den Schweden hat sich zuletzt deutlich aufgehellt. So wolle PowerCell weitere Brennstoffzellensysteme an das deutsche Start-up H2FLY liefern. Der Auftragswert belaufe sich auf 40 Millionen schwedische Kronen (3,4 Millionen Euro), die Lieferungen solle in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen, heißt es von Unternehmensseite.

Zudem wolle Bosch, Partner und Großaktionär von PowerCell, massiv in den Ausbau der Serienfertigung von Brennstoffzellen investieren. Davon könnte auch PowerCell profitieren.

Die PowerCell-Aktie hat innerhalb eines Monats um rund 23 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie allerdings mehr als 21 Prozent verloren.





Die Mehrheit der Analysten steht der PowerCell-Aktie noch zurückhaltend gegenüber. Laut MarketScreener raten derzeit vier Analysten zum Halten der Aktie. Keiner rät zum Kauf oder Verkauf der Aktie.

Tipp der Woche: Einem Sektor, dem Anleger Aufmerksamkeit schenken sollten, ist der Tech-Bereich. Die KI-Revolution ist in vollem Gange und ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. In diesem kostenlosen neuen Report zeigen wir fünf Top-Aktien, die unbedingt auf Ihre Watchlist müssen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion