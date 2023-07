Die häufigsten Brandursachen mit Schäden in und an Gebäuden sind Elektrizität und menschliches Fehlverhalten. Das zeigt die Brandursachenstatistik für 2022 des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e. V. (IFS). Der IFS untersucht seit mehr als 20 Jahren Brände, die erhebliche Schäden in und an Gebäuden verursacht haben - daraus leitet sich die Brandursachenstatistik ab. Für das Jahr 2022 sieht die Statistik Elektrizität als Verursacher von 28% der Brände. ...

