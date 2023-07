Atoss Software veröffentlichte detailliertere Zahlen für Q2 und H1 2023 und bestätigte damit die vorläufige Veröffentlichung von vor einer Woche. In H1 2023 sei der Umsatz um 37% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, das EBIT habe sich um 75% auf EUR 24,2 Mio. erhöht, was zu einer Steigerung der EBIT-Marge um ca. 7 Prozentpunkte auf 33,0% geführt habe. Vor allem die Dynamik des Cloud-Geschäfts habe die Analysten von AlsterResearch mit einer Beschleunigung in Q2 beeindruckt. Das Unternehmen sei mit einer Anhebung der Mittelfristprognose noch zurückhaltend, jedoch sollte das schnell wachsende Cloud-Geschäft dem Unternehmen eine zunehmende Visibilität verschaffen. Die Analysten von AlsterResearch lassen ihre Schätzungen vorerst unverändert und bestätigen ihr Kursziel und Rating (EUR 203,00, HALTEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20AG





