Wien (www.fondscheck.de) - Impact Asset Management (I-AM) erweitert die Geschäftsleitung um den IT-Spezialisten Thomas Kerle im Bereich IT und Operations, so die Experten von "FONDS professionell".Kerle sei zuvor Leiter IT bei Impact Asset Management gewesen und solle somit als langjähriger Kenner des Unternehmens sofort Mehrwert in der Geschäftsleitung generieren. Über diese Personalie informiere die ehemalige C-Quadrat Asset Management per Pressemitteilung. ...

