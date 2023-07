Enercity hat vier weitere Schnellladepunkte im südwestlichen Hannover in Betrieb genommen. Mit dem neuen Standort Enercity Leinewelle in der Nähe des Landtages schließt der Betreiber nach eigenen Angaben den "Kreis" entlang des Cityrings. Am Leibnizufer stehen jetzt zwei neue Ladesäulen mit jeweils 150 kW und insgesamt vier Ladepunkten bereit. Konkret handelt es sich um Alpitronic Hypercharger HYC150, ...

