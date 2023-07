Die Continental-Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten per Saldo im 14% gewinnen und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 73 Euro. In der Drei-Jahres-Betrachtung steht allerdings ein Kursverlust von rund 20% auf der Conti-Anzeigetafel und auch langfristig ist das Bild für die Continental-Aktie negativ. Continental-Aktie im Fokus In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist...

