München (www.fondscheck.de) - Noch gerade rechtzeitig, Ende Mai, wurde der Schuldenstreit in den USA beigelegt, so die Experten von Deka Investment.So seien die Märkte feiernd in den Juni hineingegangen. Trotz Rezessions-, Inflations- und Zinssorgen hätten die Kurse im Juni deutlich zulegen können.Am stärksten sei es in Tokio nach oben gegangen, wo die Notenbank vorerst an Ihrer lockeren Geldpolitik festgehalten habe. Der Nikkei habe 7,5 Prozent zugelegt. Auch der Nasdaq Composite mit vielen Technologiewerten habe kräftig angezogen, ein Gewinn von 6,6 Prozent. Der breite S&P 500 sei mitgelaufen und habe 6,5 Prozent geschafft. Europa habe es gemächlicher angehen lassen. Der EURO STOXX 50 habe ein Plus von 4,3 Prozent auf die Waage gebracht, während der DAX mit 3,1 Prozent etwas hinterhergehinkt sei. Die Emerging Markets hätten sich der Rally angeschlossen und den entsprechenden MSCI-Index ebenfalls um 3,2 Prozent nach oben geschoben. Lediglich China sei zurückgeblieben. Der Shanghai Composite habe den Juni mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent geendet. ...

