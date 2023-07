Die Gesundheitsbranche ist ein Wachstumsmarkt, der von einer steigenden Lebenserwartung, der Zunahme chronischer Erkrankungen und neuen Medizintechnikinnovationen angetrieben wird. Die Corona-Pandemie hat den Trend zusätzlich verstärkt.Gesundheit - ein enormer MarktRund 800 Millionen Menschen geben mehr als zehn Prozent ihres Haushaltsbudgets für Gesundheit aus. Allein in Deutschland lagen die Gesundheitsausgaben laut Statistischem Bundesamt 2021 bei mehr als 474 Milliarden Euro. Tendenz steigend. Der Anstieg der Lebenserwartung der Weltbevölkerung und der Wohlstandszunahme gerade auch in aufstrebenden Ländern führt zwangsläufig nicht nur zu höheren Gesundheitskosten, sondern auch zu der Bereitschaft, mehr für Gesundheit auszugeben. Chronische Krankheiten und auch leidige Zivilisationsbegleiter wie Fettleibigkeit nehmen stetig und kontinuierlich zu. Diese drastischen Umstände verlangen nach Lösungen - in der medizinischen Versorgung genauso wie in der Digitalisierung des Sektors. Denn gerade damit lassen sich Kosten sparen - der Gesundheitsbereich hängt hier jedoch noch weit zurück.

Den vollständigen Artikel lesen ...