Am Mittwoch spricht der US-Kongress in einer Anhörung über Ufos. Die geladenen Gäste haben dort sicherlich einiges zu berichten. Die Anhörung könnte die Frage beantworten, ob wir bereits Kontakt mit Aliens hatten. Die Suche nach außerirdischem Leben ist keine exklusive Aufgabe von Astronomen und Wissenschaftlern mehr. Am kommenden Mittwoch wird sich der US-Kongress in einer Anhörung mit dem Phänomen der "Unidentified Anomalous Phenomena" (UAP) beschäftigen ...

