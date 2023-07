Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Die Google-Mutter Alphabet wird am Dienstag nach Börsenschluss zusammen mit Microsoft Einblicke in die Bücher zum abgeschlossenen Jahresviertel gewähren. Das Werbegeschäft läuft rund, weshalb der Technologiewert vor allem beim Gewinn Pluspunkte sammeln dürfte.Die Analysten prognostizieren Alphabet im zweiten Quartal ein Erlösplus von 4,5 Prozent auf 72,8 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Kerngeschäft Werbung (Google Advertising) wird ...

