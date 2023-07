© Foto: Przemyslaw Jenarzewski - picture alliance / Zoonar



In ihrer "Conviction Buy List" enthüllen die Goldman Sachs Analysten regelmäßig, wo sie große Chancen sehen. Einen Titel sollten Anleger besonders im Auge behalten.

Nur Aktien, wo Goldman-Sachs-Analysten besonders viel Kurspotenzial sehen, schaffen es auf die Conviction Buy List der Investmentbank. Von ihnen erwarten die Analysten der Bank eine überdurchschnittlich positive Wertentwicklung. Goldmans Top-Pick im Mediensektor könnte sogar um 50 Prozent zulegen.

Baidu könnte vom KI-Trend profitieren

Der chinesische Suchmaschinen-Gigant Baidu gehört seit diesem Monat zu den "Conviction-Buy"-Aktien. "Wir sehen Baidu als eine der am besten positionierten chinesischen Internetfirmen, die sich auf das säkulare Thema generativer KI konzentrieren", erklären die Goldmänner. Aktuell kosten die in den USA notierten Baidu-Aktien 142,5 US-Dollar. Goldman erwartet ein Zwölf-Monats-Kursziel von 197 US-Dollar - also Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent. Die meisten Analysten anderer Häuser sind gleicher Meinung: Das mittlere Kursziel liegt laut Marketscreener bei umgerechnet rund 179 US-Dollar.

Zehn Prozent jährliches Wachstum bei Shift4 Payments

Ein weiterer Neuling auf der Liste ist das US-amerikanische Zahlungsunternehmen Shift4 Payments. Bis 2025 könnte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate den Goldman-Analysten zufolge bei mindestens zehn Prozent liegen. Aktuell notiert Shift4 Payments bei rund 67,5 US-Dollar. Goldman bewertet die Aktie als Kauf und hat den Zielpreis von 88 auf 90 US-Dollar angehoben.

Der Top-Pick: Warner Bros Discovery

Der Wachstumsknaller unter den neuen Conviction-Buy-Aktien ist das globale Medienunternehmen Warner Bros Discovery (WBD). Die Analysten bezeichnen die Aktie als ihren Top-Pick im Mediensektor. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal dieses Jahres mithilfe seines freien Cashflows mehr als eine Milliarde US-Dollar Schulden zurückgezahlt.

"WBD wird im Jahr 2023 eine wesentliche Reduzierung der Bilanzsumme und eine wesentliche Aufwärtsentwicklung des Eigenkapitals erreichen", begründeten die Analysten ihre Einschätzung. Die Aktie kostet derzeit rund 13 US-Dollar und hat im laufenden Monat mehr als drei Prozent zugelegt. Das Kursziel der Goldman-Analysten liegt aktuell bei 20 US-Dollar - also fast 54 Prozent höher.

(antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion