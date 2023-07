Der Nasdaq 100, der die 100 an der Börse gelisteten Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung aus dem Nasdaq enthält, ist zu sehr abhängig von genau sieben Tech-Unternehmen. Zu diesem Fazit kommt jedenfalls die verwaltende Börse Nasdaq mit Sitz in New York und kündigte bereits am 07.07.2023 eine Umschichtung der Aktienwerte im Nasdaq 100 an. Die "Rebalance" fand vor der Börsenöffnung am Montag, 24.07.2023, statt. In dem Statement heißt es, dass derartige Umgewichtungen stattfinden dürfen, ...

