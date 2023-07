Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorsitzende des Vorstands der The Social Chain AG ("Gesellschaft") (ISIN DE000A1YC996/ WKN A1YC99) - Dr. Georg Kofler - hat heute vor dem Hintergrund des Wegfalls der Fortführungsprognose der Gesellschaft sein Amt als Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung niedergelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

