Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch endet der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC), so die Analysten von Postbank Research.Es werde mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet, sodass das Leitzinsband bei 5,25% bis 5,50% liegen könnte. Obwohl die vor zwei Wochen veröffentlichten Inflationszahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien (die Kerninflationsrate habe mit 4,8% ggü. Vj. unter den erwarteten 5% gelegen), seien sie immer noch zu hoch, sodass die FED die Zinsen am Mittwoch vorsorglich noch einmal anheben dürfte. Anders als bei der Juni-Sitzung werde es diesmal keine Aktualisierung der Zinsprognosen ("Dotplots") geben, da diese nur vierteljährlich erfolge. ...

