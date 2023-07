In Bolivien lagern 23 Millionen t Lithium und damit 2 Millionen t mehr als bislang im Rahmen der Ressourcenschätzung veranschlagt. Dies teilte Präsident Luis Arce in der vergangenen Woche unter Berufung auf Studien der Regierung mit. Die Anhebung der Ressourcenschätzung basiert auf der Erkundung von mehr als 66 Bohrlöchern in den Salzebenen von Coipasa und Pastos Grandes. Damit sind die ...

