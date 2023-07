Straubing (ots) -



Es ist wie so oft beim Parteivorsitzenden: Er hat vielleicht nicht ganz unrecht mit dem, was er sagt, aber er liegt trotzdem total daneben. Und er versucht, sich billig herauszureden, weil es ja einen Unterschied gebe zwischen "gemeinsam gestalten" und "zusammenarbeiten". Alle anderen haben da längst verstanden, worum es wirklich geht. Merz verharmlost die AfD, was ja auch kein Wunder ist, wo doch sein erklärter "Hauptgegner" die Grünen sind. Ein Rechtsradikaler bleibt rechtsradikal, auch wenn er "nur" ein Landrat ist und die AfD wird vom Verfassungsschutz als "extremistischer Verdachtsfall" beobachtet.



