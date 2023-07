PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Montag mehrheitlich mit Aufschlägen beendet. Kursverluste wurden lediglich in Tschechien verbucht. Insgesamt gestaltete sich der Handel am Montag impulsarm.

Der Prager PX gab um 0,11 Prozent auf 1333,60 Punkte nach. Die Papiere von Komercni Banka schlossen mit einem Minus von rund einem Prozent. Gestützt wurde der tschechische Leitindex hingegen von den Erste-Group-Titeln, welche moderat zulegten. Die Aktien von CEZ schlossen 0,2 Prozent höher.

Gewinne gab es zum Wochenauftakt in Warschau. Der polnische Leitindex Wig-20 zog um 0,85 Prozent auf 2173,80 Punkte an. Der breit gefasste Wig schloss 0,59 Prozent höher auf 71 717,01 Punkten. Die schwer gewichteten Aktien von Pekao, PZU und Dinopl konnten allesamt Gewinne verbuchen. Für die Titel von PKOBP ging es um 0,9 Prozent aufwärts, während die Papiere von PKN Orlen 1,2 Prozent höher aus dem Handel gingen. Auf der Verliererseite standen die Anteile von JSW mit einem Minus von 1,5 Prozent.

In Ungarn stieg der Bux um 0,27 Prozent auf 53 550,25 Zähler. Mol gaben um 2,2 Prozent nach. Die Anteile von Richter verbuchten hingegen ein Plus von rund einem Prozent.

An der Moskauer Börse gewann der RTS-Index 1,08 Prozent auf 1023,34 Punkte./kve/kat/APA/ajx/he

CZ0005112300, CZ0008019106, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375