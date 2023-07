In einer Woche, in der wichtige Zinsentscheidungen von den Notenbanken erwartet werden, startet der DAX am Montag ohne signifikante Veränderungen. Während Anleger gespannt auf die Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) warten, zeigen schwache Stimmungsdaten aus dem Euroraum erste Anzeichen einer bevorstehenden Rezession.Der DAX ist am Montag kaum verändert in die Woche der Notenbanken gestartet. Der deutsche Leitindex legte um 0,08 Prozent auf 16.190,95 Punkte ...

