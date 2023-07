DJ PTA-PVR: SPOBAG AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

München (pta/24.07.2023/18:27) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Frau Bettina Baumann, Deutschland, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 24.07.2023 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 05.07.2023 über Folgendes informiert:

Am 11.07.2023 habe sie gemäß § 33 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SPOBAG Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf am 05.07.2023 die Schwelle von 10 % überschritten hat und insgesamt ca. 88,02 % beträgt, wobei ihr sämtliche Stimmrechte in Hö-he von 88,02 % aus von der Baumann Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Garching b. München gehaltenen Aktien an der SPOBAG Aktiengesellschaft nach § 34 WpHG zugerech-net werden.

Sie mache von der Möglichkeit nach § 37 WpHG Gebrauch, wodurch die Tochtergesellschaft Baumann Vermögensverwaltung GmbH von ihrer Meldepflicht befreit ist. Die Vorschriften der §§ 34 ff. WpHG sind im Rahmen des § 43 WpHG entsprechend anzuwenden.

1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:

a) Der Erwerb von Stimmrechten an der SPOBAG Aktiengesellschaft dient der Umsetzung strategischer Ziele, nicht dagegen der kurzfristigen Erzielung von Handelsgewinnen.

b) Es besteht die Absicht seitens der Baumann Vermögensverwaltung GmbH, und damit mittelbar seitens Frau Bettina Baumanns, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der SPOBAG Aktiengesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Frau Bettina Baumann selbst habe keine Absicht, innerhalb der nächsten 12 Monate unmittelbar weitere Stimmrechte der SPOBAG Aktiengesellschaft zu erlangen.

c) Die Baumann Vermögensverwaltung GmbH und Frau Bettina Baumann streben eine Einflussnahme auf die die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und/oder Aufsichtsorganen der SPOBAG Aktiengesellschaft an.

d) Die Baumann Vermögensverwaltung GmbH und Frau Bettina Baumann streben eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der SPOBAG Aktiengesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.

2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Die Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte an der SPOBAG Aktiengesellschaft durch die Baumann Vermögensverwaltung GmbH erfolgte ausschließlich durch Fremdmittel. SPOBAG AG Investor Relations vorstand@spobag-ag.de

SPOBAG AG Adresse: Alter Hof 5, 80331 München Land: Deutschland

ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf Weitere Handelsplätze: Frankfurt

