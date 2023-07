Die Geschäftsanteile von Staige aus Essen werden in den Spac One eingebracht. Dies geschieht im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung. Dabei soll das Grundkapital von Spac One von derzeit 250.000 Euro auf 4,719 Millionen Euro erhöht werden. Aus Spac One wird die Staige AG. Das Bewertungsgutachten eines Wirtschaftsprüfers besagt, dass der Wert von Staige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...