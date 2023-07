AIXTRON, AT&S, cyan AG, GFT: Vier aussichtsreiche Technologieaktien aus der DACH-Region

Auch wenn die Aktien von Tech-Aktien derzeit ein Auf und Ab erleben, schmälert dies ihre Bedeutung nicht. Ihre Entwicklungen werden von unzähligen Branchen genutzt und helfen Unternehmen, sich zukunftsfähig zu machen.

Wir stellen vier spannende Aktien von Technologieunternehmen aus der deutschsprachigen Region vor.

Kaum ein elektronisches Gerät funktioniert heute noch ohne Halbleiter oder Leiterplatten. Letztere sind beispielsweise eine wichtige Kernkomponente von Mobiltelefonen oder Handheld-Geräten. Aus diesem Grund sind Unternehmen wie AIXTRON für Anlegerinnen und Anleger ein interessantes Investitionsobjekt. Dies spiegelt sich auch im aktuellen Aktienkurs von 31,81 Euro (Stand: 21.07.2023) wider. Die Aktie hat seit 2018 einen Wertzuwachs von 156 Prozent erzielt.

Das Unternehmen aus Herzogenrath gilt als einer der Marktführer bei der Herstellung von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Mit diesen Anlagen werden leistungsfähige Bauelemente für optoelektronische und elektronische Anwendungen hergestellt. Die vom Unternehmen entwickelten Bauelemente kommen in zahlreichen innovativen Anwendungen, Technologien und Branchen zum Einsatz, zum Beispiel in der Signal- und Lichttechnik sowie in der Display- und LED-Technologie. Aber auch in der Kommunikation, Datenübertragung sowie im Energiemanagement bzw. der Energieumwandlung kommen sie zum Einsatz.

Ein weiteres interessantes Unternehmen ist die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (kurz AT&S) mit Sitz im österreichischen Leoben. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten. Als Kernelement sieht das Unternehmen Leiterplatten in HDI-Microvia-Technologie. Darüber hinaus ist AT&S ein wichtiger Zulieferer für Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk, Automobilelektronik, Industrieelektronik und Medizintechnik.

Auch wenn sich die Aktie der AT&S derzeit in einem leichten Abwärtstrend befindet, kann dem Unternehmen aufgrund seiner Bedeutung für eine Vielzahl wichtiger Zukunftsbranchen ein hohes Potenzial zugeschrieben werden. Der Wert einer Aktie der AT&S beträgt derzeit (Stand 21.07.2023) 31,02 Euro. Er könnte sich im Zuge neuer technologischer Entwicklungen durchaus wieder nach oben bewegen.

Die global agierende cyan AG mit Fokus auf Telekommunikation zählt zu den innovativen Technologieunternehmen im DACH-Raum. Grund dafür sind die selbst entwickelten und branchenführenden White-Label IT-Security-Lösungen. Mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzbetreibern (MNOs, ISPs) sowie Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) sind das Kerngeschäft des Unternehmens. Darüber hinaus bietet die cyan AG leicht in bestehende Infrastrukturen integrierbare Lösungen für Endkunden mit Geschäftskontakten zu Unternehmen aus u.a. der Versicherungsbranche, die über ein Revenue-Share-Modell am Markt angeboten werden können.

Die Zielgruppe der Endkunden macht die cyan AG zu einem interessanten Investitionsobjekt. Nach einer unternehmenseigenen Prognose wird es im Jahr 2025 weltweit ca. 5,9 Milliarden Mobilfunkkunden und ca. 13,2 Milliarden SIM-Karten geben. Durch die zunehmende IoT-Anbindung wird auch die Anzahl potenzieller Angriffspunkte steigen. Dies wird die Nachfrage nach netzwerk- und anwendungsbasierten Cybersicherheitslösungen, einschließlich "OnDevice"- und "OnNet"-Sicherheit, massiv erhöhen. Anlegerinnen und Anleger sind sich des Potenzials einer solchen Entwicklung bewusst, so dass die cyan-Aktie seit April 2023 wieder einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnet und aktuell (Stand 24.07.2023, 09:00) mit 1,82 Euro bewertet wird. In den letzten sechs Monaten stieg die Aktie mit einem Plus von 9,64% (Stand: 24.07.2023, 09:00).

Mit der in Stuttgart ansässigen GFT Technologies SE (GFT steht für Gesellschaft für Technologietransfer) gibt es ein weiteres vielversprechendes Technologieunternehmen. Der Fokus liegt auf Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie sowie der Entwicklung von Software für die Versicherungs- und Finanzbranche sowie für Industrieunternehmen. Darüber hinaus bietet die GFT Technologies SE Beratungs- und Entwicklungsleistungen zu Technologiethemen sowie Softwareprodukte in den Bereichen Cloud-Engineering, KI oder Mainframe-Modernisierung an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Lösungen für Industrie 4.0 mit dem Schwerpunkt Internet of Things" (IoT).

Die Aktien der GFT Technologies SE werden seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Im März 2015 wurde die Aktie in den TecDAX-Index aufgenommen und seit Dezember 2021 ist die GFT-Aktie im SDAX gelistet. Derzeit befindet sich die Aktie zwar in einer Seitwärtsbewegung und wird mit 26,10 Euro je Aktie bewertet (Stand: 21.07.2023). Insgesamt kann sie aber auf eine stetige Aufwärtsentwicklung zurückblicken, zu der sie aufgrund der Bedeutung des Unternehmens für verschiedene Branchen in Zukunft durchaus zurückkehren könnte.

Enthaltene Werte: DE000A2E4SV8