Neue KI-Superzyklus Aktie!: "ALL-IN-ONE" Tech-Firma bringt Performance ins Depot! Gerüchteküche brodelt wegen unglaublicher Beteiligung!

Anzeige / Werbung

Nächste Top News bei dieser völlig unterschätzten Tech-Perle: Absicht zur Zusammenarbeit mit südkoreanischen Research-Institut (IRCS) im Bereich Post-Quantencomputer Kryptografie unter Einsatz von KI! Mega Pipeline.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Unter dem Begriff " KI-Superzyklus " verstehen Fachleute einen Zeitraum beispiellosen Wachstums und Innovationen rund um die Technologie der künstlichen Intelligenz.

Dieses Phänomen wurde durch mehrere Schlüsselfaktoren vorangetrieben, darunter das explosionsartige Wachstum von Big Data, die zunehmende Leistungsfähigkeit und Verfeinerung maschineller Lernalgorithmen sowie die schnelle Einführung KI-basierter Lösungen in einer Vielzahl von Branchen.

Wenn wir auf die Geschichte der KI zurückblicken, können wir erkennen, dass dies nicht das erste Mal ist, dass wir einen solchen "Superzyklus" erleben.

So war die Entstehung des PC-Internet (Web 1.0) rund um das Jahr 2000 bereits eine starke technologische Weiterentwicklungsphase. Ein anderer Superzyklus in der jüngsten Vergangenheit war die weltweite Verbreitung des mobilen Internets (Web 2.0) durch Smartphones.

Und mit dem Aufkommen von Big Data und Durchbrüchen bei Deep-Learning-Algorithmen erleben wir nun im Bereich "Generative Artificial Intelligence" (KI) einen weiteren Mega-Boom, der noch transformativer für die Menschheit sein dürfte als die früheren….

Quelle: www.coatue.com

Ausbau der BTQ - Produktpalette mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) durch neue Research-Partnerschaft!

Anfang Juli 2023 gab unsere Technologie-Perle im Bereich Cybersicherheit & Quantencomputer, BTQ Technologies Corp. (WKN: A3D4V9), eine Absichtserklärung (Link hier) zu einer strategischen Research-Partnerschaft mit dem renommierten südkoreanischen IRCS (International Research Institute for Cyber Security) bekannt!

Diese Partnerschaft soll die Entwicklung der Post-Quanten-Kryptographie vorantreiben und sich insbesondere auf das SOLMAE-Signaturschema und andere gitterbasierte Kryptosysteme konzentrieren, wodurch der Einfluss von BTQ im asiatisch-pazifischen Raum erweitert wird.

Der Einsatz von SOLMAE zum Signieren von Datensätzen stellt die Integrität der beim Training von KI-Modellen verwendeten Daten sicher und stärkt so die Vertrauenswürdigkeit des Prozesses.

Sowohl BTQ Technologies Corp. (WKN: A3D4V9) als auch IRCS sind insbesondere daran interessiert, sich mit der Erforschung und Anwendung des sicheren Algorithmus für die langfristige Nachrichtenauthentifizierung und -verschlüsselung (SOLMAE) zu befassen, einem Signaturschema, das vom IRCS entwickelt und im November 2022 beim koreanischen Standardisierungswettbewerb eingereicht wurde, der von organisiert wird das Forschungszentrum für quantenresistente Kryptographie. Diese Partnerschaft wird auch andere gitterbasierte Kryptosysteme untersuchen.

+++ GAME-CHANGER SOLMEA: Was genau ist SOLMAE? +++

SOLMAE ist ein Signaturschema, das die Authentizität digitaler Informationen überprüft, um sicherzustellen, dass die Informationen echt sind und nicht manipuliert wurden. SOLMAE bietet dabei vielseitige Funktionen zur Authentifizierung und Sicherung von Kommunikationskanälen im Einzelhandel und in der kommerziellen Industrie, beispielsweise für diejenigen, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen.

Durch die Anwendung von SOLMAE-Signaturen auf KI-Modelle kann sichergestellt werden, dass die Modelle nicht manipuliert oder geändert wurden, wodurch sichergestellt wird, dass die Modelle echt und vertrauenswürdig sind. Da KI-Systeme stark auf Trainingsdaten angewiesen sind, kann SOLMAE auch zur Feststellung der Integrität und Herkunft von Trainingsdaten eingesetzt werden.

Durch das Signieren von Datensätzen mit SOLMAE kann überprüft werden, ob die zum Training von KI-Modellen verwendeten Daten nicht manipuliert oder geändert wurden, wodurch die Vertrauenswürdigkeit des Trainingsprozesses gewährleistet wird.

SOLMAE kann auch verwendet werden, um gegnerische Angriffe zu erkennen, die darauf abzielen, KI-Systeme zu manipulieren, indem subtile Störungen in Eingabedaten eingeführt werden. SOLMAE-Signaturen können zur Erkennung solcher Angriffe verwendet werden, indem durch den Signaturverifizierungsprozess alle Änderungen oder Manipulationsversuche identifiziert werden

Olivier Roussy Newton, CEO und Chairman von BTQ Technologies erklärte in der Pressemeldung vom 04.07.23 folgendes:

"Diese Zusammenarbeit mit IRCS passt perfekt zu unserer Mission, den Sicherheitsbedrohungen durch Quantencomputer entgegenzuwirken. Wir sind begeistert vom Potenzial von SOLMAE und anderen gitterbasierten Kryptosystemen, die Landschaft der Cybersicherheit neu zu definieren. Wir freuen uns auf diese Reise des gemeinsamen Wachstums und Erkundung."

Der emeritierter Professor Kwangjo Kim von der "Korea Advanced Institute of Science and Technology ("KAIST")' Universität in Südkorea kommentierte die Kooperation von IRCS und BTQ wie folgt:

"Mit der Unterzeichnung dieses Memorandum of Understanding werden IRCS und BTQ ihre globale Forschungszusammenarbeit zur SOLMAE-basierten quantenresistenten Kryptographie-Theorie und -Anwendung ausbauen, um eine neue Quanten-Cyber-Infrastruktur voranzutreiben, die vor zukünftigen Quantencomputer-Angriffen sicher ist. Wir glauben daran, dass IRCS und BTQ einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Grundlage einer neuen Quanten-Cybersicherheitsinfrastruktur leisten werden, die vor Angriffen durch Quantencomputer schützt."

GEHEITIPP: "ALL-IN-ONE" Tech-Aktie in den Bereichen AI + Cybersecurity + Quantencomputer gehört JETZT ins Depot!

BTQ Technologies wird diesen Multi-Milliarden-Sektor domieren!

Hintergrundinformationen zu BTQ Technologies auf einen Blick:

BTQ Technologies Corp. (WKN: A3D4V9) ist ein innovatives und einzigartiges Technologieunternehmen, das verschiedene Post-Quantencomputer Sicherheitslösungen für Regierungen, Finanzinstitutionen, Börsen und im Internet agierenden Firmen entwickelt.

Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung von Halbleiter-Hardware (Quantencomputer-resistente Microchips für IoT Geräte und Computer aller Art) sowie algorithmischen Softwaretools die unter anderem zur Sicherung von Netzwerken und öffentlichen Blockchains genutzt werden sollen.

Quelle: BTQ Technologies Corp.

Die Mission und das Ziel von BTQ ist es, an Sicherheitslösungen zu arbeiten und massentaugliche Produkte zu entwickeln, mit denen Nutzer vor potenziellen Angriffen durch Quantencomputer geschützt werden.

Stellen wir uns nur die Milliarden von Iot (Internet of Things) Geräten wie selbstfahrende Autos, mobile Gesundheitsgeräte, intelligenten Robotern vor, die vor zukünftigen Quantencomputer-Angriffen abgeschirmt werden müssen.

Ein weiteres Einsatzgebiet der breiten Produktpalette von BTQ Technologies Corp. (WKN: A3D4V9) ist das Abschirmen und Absichern von Netzwerken und allen öffentlichen Blockchain-Projekten wie beispielsweise Bitcoin oder auch Ethereum gegenüber potenziellen Quantencomputer-Angriffen.

Ohne Post-Quanten-Verschlüsselungs-Technologien sind in Zukunft alle kryptobasierten Blockchainprojekte der Gefahr des Hackings & Diebstahl von digitalen Vermögenswerten ausgesetzt, da die Hochleistungsrechner die Signaturen der elliptischen Kurven angreifen können und damit aus öffentlich zugänglichen Informationen ("Public adress") das zugehörende Passwort ("Private Key") auslesen / de-codieren können.

Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass ein Quantencomputer aus einer IBAN-Kontonummer das Konto-Passwort mathematisch auslesen kann und dann über das Konto eine 100%ige Kontrolle hat! Ein absoluter Super-Gau!

BTQ Technologies (WKN: A3D4V9) wurde von einer Gruppe von Post-Quanten-Kryptografie-Spezialisten gegründet, deren Ziel es ist, wirkungsvolle Abwehrstrategien gegenüber großen universellen Quantencomputern zu entwickeln, da diese eine große Sicherheitsbedrohung darstellen.

Mit der Unterstützung führender Forschungsinstitute und Universitäten kombiniert das einzigartige Unternehmen Software und Hardware, um kritische Netzwerke mit einzigartigen Post-Quantencomputer-Lösungen zu schützen.

BTQ Technologies Corp. (WKN: A3D4V9) will sich ganz klar als weltweit führendes innovatives Unternehmen mit einem wertvollen Portfolio an Sicherheitslösungen in diesem enorm wichtigen Bereich positionieren.

Das Unternehmen wird von einem sehr kompetenten Team unter der Leitung von CEO Olivier Roussy Newton, der bereits erfolgreiche Unternehmen aus dem Blockchain/Tech-Sektor wie HIVE Blockchain und Valour mit aufgebaut hat und in den letzten Jahren mehr als 4 Mrd. an Firmenwerten geschaffen hat.

BTQ Technologies (WKN: A3D4V9) ist global bestens aufgestellt: Es gibt Niederlassungen in Kanada, Taiwan, Australien, Japan und Liechtenstein. Über 70% des 30 Mitarbeiter umfassenden Teams ist im R&D Bereich (Forschung und Entwicklung) tätig. Dabei haben sich die Firmengründer von BTQ die weltweit renommiertesten Quantencomputer-Spezialisten gesichert und diverse Research-Partnerschaften mit führenden Universitäten und Forschungsgruppen abgeschlossen.

BTQ Technologies (WKN: A3D4V9) wird unter anderem high performing Post Qantum Hardware (Mikrochips) gemeinsam mit starken Partnern entwickeln!

Und diese Mikrochips werden überall verbaut: Ohne diese leistungsfähigen Halbleiter (Semiconductor Chips) funktioniert kein Auto, Flugzeug, Handy, Computer oder unzählig andere elektronische Geräte!

Im Herbst letzten Jahres hat BTQ eine wichtige Zusammenarbeit mit dem renommierten taiwanesischen Forschungsinstitut ITRI zur Entwicklung von Halbleitertechnologien (Chips) der nächsten Generation für Post-Quanten-Kryptografie bekanntgegeben!

ITRI (Industrial Technology Research Institute) wurde im Jahr 1973 gegründet und gilt als ein weltweit führendes Forschungsinstitut für angewandte Technologien mit mehr als 6.000 Mitarbeitern.

Das Unternehmen leistete Pionierarbeit in der Chip-Entwicklung und begann, neue Technologieunternehmen zu fördern und seine Research & Forschungsergebnisse an die Industrie weiterzugeben. ITRI war Start-Up Partner und Inkubator von führenden Firmen wie TSMC (Taiwan Semiconductor), UMC, Taiwan Mask Corp., Epistar Corp., Mirle Automation Corp. oder auch Taiwan Biomaterial Co.

Die auf über mehrere Jahre ausgelegte Zusammenarbeit zwischen BTQ & ITRI hat das Ziel energieeffiziente Post-Quanten-Hardwarelösungen für Blockchain, Telekommunikation, Mobiltelefone, Computer, Internet-of Things Geräten (IoT), selbstfahrenden Autos und vielen weiteren Anwendungen zu entwickeln.

In allen diesen Branchen ist besteht enormer Bedarf an langfristigen Datensicherheitslösungen, die BTQ Technologies in Zusammenarbeit mit ITRI und diversen Partnerschaften anbieten wird.

Ein revolutionärer Cybersecurity & Halbleiter Chip-Gigant entsteht HIER & JETZT - und Sie können bei BTQ Technologies (A3D4V9) von Anfang an mit dabei sein!

Investoren-Highlights:

BTQ Technologies Corp. (WKN: A3D4V9 ) ist ein innovatives und einzigartiges Technologieunternehmen, das verschiedene Post-Quantencomputer Sicherheitslösungen für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche entwickelt. Dazu gehören Blockchain, Telekommunikationsnetze, Mobiltelefone, Internetkommunikation, Computer- sowie viele weitere Anwendungsgebiete.

Zu den Sicherheitslösungen des Cybersecurity-Spezialisten gehören unter anderem die Entwicklung von Hardwarelösungen (Chips) sowie Post-Quanten-Kryptografie-Algorithmen (Software-Tools).

Ein großes Anwendungsgebiet ist das Absichern von System-Netzwerken von Regierungen & Firmen sowie den Schutz von öffentlichen Blockchains mit dem Ziel digitale Vermögenswerte von Nutzern vor Quantencomputerangriffen abzusichern.

Extrem kompetentes Managementteam unter der Leitung von CEO Olivier Roussy Newton , der bereits erfolgreiche Unternehmen aus dem Blockchain/Tech-Sektor wie HIVE Blockchain und Valour mit aufgebaut hat. Er hat in den letzten Jahren mehr als 4 Mrd. an Firmenwerten geschaffen. Er ist ein genial vernetzter Branchen-Insider mit klarem Spürsinn im Technologiesektor!

Das Unternehmen hat bei zwei Finanzierungsrunden über 14 Mio. $ einsammeln können und verfügt damit über ausreichende liquide Mittel um die Hard- und Softwarelösungen.

BTQ hat einen klaren First Mover Vorteil als Pioneer im Post-Quantencomputer Technologiebereich.

Die Aktie ist erst seit Februar 2023 an der Börse notiert und nur eine von ganz wenigen Anlagemöglichkeiten im Quantencomputer-Cybersecurity Bereich ! Hier können Sie bei einem starken Anlagethema von Anfang an mit dabei sein.

Extrem niedrige Marktkapitalisierung von 70 Mio. CAD

Wir erwarten in den nächsten Monaten signifikanten Newsflow von den diversen Unternehmensstandbeinen.

BTQ ist ein Pionier im Bereich Cybersecurity und der Abwehr von Quantencomputer-Angriffen auf Blockchains-Protokolle!

Name: BTQ Technologies Corp. WKN: A3D4V9 Börsenkürzel Deutschland: NG3 Letzter Börsenkurs: 0,40 € (Frankfurt)

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. BTQ Technologies Corp. handelt in Deutschland an den Handelsplätzen Gettex, Baader Bank, Stuttgart, Berlin, München und Frankfurt. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Blockchainradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber u.a. der Webseiten:

Blockchainradar.de im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater.

Diese Publikation kann neben allgemeinen Informationen auch die subjektive Einschätzung der Verfasser über mögliche Entwicklungen an Kapitalmärkten oder von Finanzinstrumenten und Gesellschaften enthalten. Es wird keine Gewähr übernommen, dass angedeuteter Ertrag oder genannte Kursziele erreicht werden. Die Eintrittswahrscheinlichkeit prognostizierter Umstände unterliegt erheblichen Risiken und kann in keiner Weise zugesichert werden. Es wird keine Haftung für die Verwendung des vorliegenden Dokuments oder seines Inhaltes übernommen. Weder ist in den Inhalten dieser Publikation ein Angebot zum Abschluss börslicher oder außerbörslicher Geschäfte zu sehen.

Jeder Leser, vor allem jeder Privatanleger, ist dringend gehalten, sich vor jeder Investitionsentscheidung umfassend zu informieren und vor der Erteilung einer Order den Ratschlag der Bank, des Brokers oder des Investment- oder Vermögensberaters einzuholen. Die geäußerten Meinungsbilder dienen einzig der Information der Leser.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte und Beiträgen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten oder vorgestellten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Alle Informationen, die auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstiger Veröffentlichungen enthalten sind, stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Anlagen oder für andere Transaktionen dar. Es sind auch keine Empfehlungen im Rahmen einer Anlageberatung.

Veröffentlichte Publikationen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Webseiteninhalte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen Financial Research & Publication Ltd. bzw. den Autoren, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. Financial Research & Publication Ltd. vor. Insbesondere übernimmt Financial Research & Publication Ltd. keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihren enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen und Markteinschätzungen, die Financial Research & Publication Ltd. auf ihren "Webseiten" veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd. oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd. können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen BTQ Technologies Corp. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Entweder Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants der BTQ Technologies Corp. und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@blockchainradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040,US8740391003,KYG3R83K1037,CA0558691014