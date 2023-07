DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Im Januar 2023 beschlossene Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta/24.07.2023/23:45) - Aufgrund des derzeitigen Börsenkurses der Aktie der Biofrontera AG hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die am 9. Januar 2023 von der Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen nicht durchzuführen und den Antrag auf Billigung eines entsprechenden Wertpapierprospekts zurückzunehmen. Die Hauptversammlung hat im Kapitalerhöhungsbeschluss einen Bezugspreis von EUR 1,05 vorgegeben, zu dem bei der aktuellen Marktentwicklung die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht möglich erscheint.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2023 17:45 ET (21:45 GMT)