The following instruments on XETRA do have their first trading 25.07.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.07.2023



Aktien



1 CA74276N1015 The Procter & Gamble Co. CDR

2 US26605Q2057 Dunxin Financial Holdings Ltd. ADR



Anleihen/ETF



1 US459058KU68 International Bank for Reconstruction and Development

2 IE0007WMHDE3 European Green Deal UCITS ETF

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken