(shareribs.com) London 25.07.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag weiter nach oben. Rohöl der Sorte Brent kann sich über der Marke von 80 US-Dollar etablieren. China kündigt weitere Stützungsmaßnahmen an. Die Ölmärkte zeigen sich am Dienstag erneut fester. Nach den ernüchternden Konjunkturdaten aus Europa setzen die Anleger auf weitere Stimulusmaßnahmen aus Peking. Drei Notenbanksitzungen ...

