Welche Folgen das Rebalancing des Nasdaq 100 hat von Torsten Ewert Sehr verehrte Leserinnen und Leser, in der Vorwoche fiel der Nasdaq 100 zurück, während andere US-Indizes zulegen konnten. Grund könnte eine Indexänderung sein, die gestern in Kraft trat. Wer den Nasdaq 100 treibt Hintergrund ist ein Phänomen, das wir auch hier in der Börse-Intern seit Monaten thematisieren: Der Anstieg des Nasdaq 100 ist vor allem auf die Rally bei den "Big 7", den sieben größten Aktien des Index zurückzuführen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...