Hamburg (ots) -Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Benutzer von Loftware NiceLabel (https://www.loftware.com/products/labeling/nicelabel-cloud), das sowohl lokal als auch in der Cloud verfügbar ist, jetzt Etiketten mit den DYMO-Druckern der LabelWriter- und LabelManager-Reihe gestalten und drucken können.Viele Unternehmen verwenden derzeit DYMO-Etikettendrucker im Büro und andere Marken von industriellen Etikettendruckern im Lager, im Vertriebszentrum oder am Produktionsstandort. Durch die Verwendung von NiceLabel für Gestaltung, Integration, Verwaltung und Druck von Etiketten können sie nun alle Etiketten-, Dokumenten- und Fertigungsanlagen-Drucker über eine durchgängige Softwareplattform steuern.Zu den DYMO-Druckermodellen, die unter diese Entwicklung fallen, gehören LabelWriter 550 Turbo, LabelWriter 5XL, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter Wireless, LabelManager 280, LabelManager 420P und LabelManager 500TS."DYMO-Drucker sind allgegenwärtig", sagt Paul Vogt, VP Partner Strategies bei Loftware. "Sie stehen auf jedem Schreibtisch. Daher ist es für unsere Kunden wichtig, dass sie Etiketten in NiceLabel entwerfen und mit ihrem DYMO-Drucker drucken können. Und mit dieser technischen Entwicklung ist es einfach, genau das zu tun."Vom Etikettendesign bis zum Druck bietet NiceLabel alles, was Sie für die Verwaltung Ihres Etikettierungsprozesses benötigen, in einem einzigen, einfach zu bedienenden System. Es wurde für die schnelle Bereitstellung an einem oder mehreren Standorten entwickelt und ist eine ideale Lösung für mittelgroße oder wachsende Unternehmen. NiceLabel ermöglicht es Geschäftsanwendern, auf Änderungswünsche und Druckaufträge ohne IT-Unterstützung zu reagieren. Dadurch werden Verzögerungen reduziert und kostspielige IT-Ressourcen für wertschöpfende Aufgaben freigesetzt."Wir freuen uns sehr, dass Loftware die DYMO-Drucker unter NiceLabel unterstützt", fügt Ingo Thon, Senior Marketing Manager bei DYMO, hinzu. "Kunden möchten DYMO-Drucker in ihr Netzwerk einbinden und Etiketten von ihrem zentralen Etikettiersystem aus drucken können. Diese Zusammenarbeit wird den Etikettendruck für unsere Kunden vereinfachen und es ihnen ermöglichen, ihre Etikettierungsprozesse zu rationalisieren und ihre Effizienz zu verbessern."Die Unterstützung von Loftware für DYMO-Drucker kommt zu den mehr als 5000 Druckermodellen von mehr als 100 Druckermarken hinzu, die wir bereits unterstützen. Mehr über die Unterstützung für DYMO-Etikettendrucker unter NiceLabel können Sie hier (https://www.dymo.co.uk/support?cfid=partners-and-solution) erfahren.Über DYMO: https://www.dymo.de/about-us.htmlPressekontakt:Ingo Thon+ 49 40 8555 2555Ingo.THON@newellco.comOriginal-Content von: DYMO Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170522/5566171