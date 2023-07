München (ots) -App-Empfehlung für freiwilliges Engagement: Die Volunteering-App "letsact" bietet deutschlandweit die Möglichkeit, unkompliziert ein ehrenamtliches Engagement in der Nähe zu finden. Die Bewerbung fürs favorisierte Ehrenamt erfolgt mit einem einfachen Klick.Als führende Volunteering-Plattform verbindet letsact Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen mit Organisationen und gemeinnützigen Einrichtungen in ganz Deutschland, die Unterstützung suchen. Die kostenlose App bietet eine cleane, benutzerfreundliche Oberfläche, die es Freiwilligen leicht macht, eine passende Engagement-Möglichkeit in der Nähe oder Remote zu finden.Einfach digital das passende Ehrenamt findenGanz nach dem Motto "Ehrenamt, das in deinen Alltag passt" gestaltet letsact den Einstieg ins Ehrenamt so unkompliziert wie möglich. Bei der Registrierung kann der User seinen gewünschten Radius, zeitliche Verfügbarkeit und Interessen für ein Engagement angegeben - und schon werden individuell passende Vorschläge von Organisationen, die aktuell Unterstützung suchen, in der App angezeigt.Passendes Ehrenamt gefunden - und dann? Mit einem einfachen Klick auf "mitmachen" kann der User sein Interesse an der ausgeschriebenen Engagement-Möglichkeit bekunden. Die Organisation bekommt umgehend eine Benachrichtigung und meldet sich dann schnellstmöglich bei den Bewerber*innen, um alles weitere zu besprechen.Von Umwelt- und Tierschutz über Migrationshilfe bis hin zu Kunst & Kultur - in der App sind vielfältige Engagement-Möglichkeiten vertreten, die unterschiedlichste Fähigkeiten erfordern. Sei es Unterstützung beim Müllsammeln im nahegelegenen Park oder Social Media Management für eine deutschlandweite Organisation von Zuhause aus.Die App ist für iOS und Android verfügbar und kann kostenlos im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden. Weitere Informationen unter www.letsact.de.Über letsact: letsact hat die Engagement-Vermittlung in Deutschland digitalisiert. Die Volunteering-Plattform verbindet gemeinnützige Organisationen mit Ehrenamtlichen über die letsact App und befähigt so Menschen, (mehr) Gutes zu tun. Seit der Gründung 2018 verzeichnet die Remote Non-Profit-Organisation mit Sitz in München bereits über 140.000 App-Downloads und eine Community aus tausenden Ehrenamtlichen und Vereinen, die die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort machen wollen.Pressekontakt:Ansprechpartnerin: Birgit SchieleE-Mail: pr@letsact.deTelefon: +49 151 52489686Original-Content von: letsact, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171422/5566353