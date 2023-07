Heiligenroth/Palma de Mallorca (ots) -Während die ganze Welt über Berlin und den angeblichen Löwen lacht, hat die entwischte Mieze die Ballermann-Stars Kreisligalegende, Honk! und Isi Glück auf eine Idee gebracht. Die Raubkatze war bis zu Letzt in aller Munde, entwickelte sich aber, um es mit den Worten von Klaus Kinski zu sagen nur zu "einer dummen Sau!".Geschadet hat es nicht, denn selten trenden Löwen so groß im WWW. Einer hat es dennoch geschafft: Dank den legendären TikToks vom Social-Media-Couple Harun und Rengin aus Bottrop! Mehr als 360.000 Follower und weit über 16 Millionen Klicks können nicht irren: Haruns Liebesansprache "Mein Löwe, mein Bär" während Rengin für seine große Liebe kocht, sind einfach zu schön, als dass man sie einfach nur so hinnehmen möchte.Virale Trends hin, ein bisschen Liebe zum Detail da und schon war die Idee für die Mallorca-Liebeshymne 2023 geboren. "Mallorca, mein Löwe, mein Bär" ist genau das, was Kreisligalegende, Honk! und Isi Glück für die Party-Insel im Mittelmeer empfinden. Dank Social Media haben die nun endlich die passenden Worte gefunden, um ihr tiefstes Glücksgefühl für Deutschlands 17. Bundesland zu beschreiben. Worte der Liebe, die die kleine Baleareninsel so sehr verdient hat."Denn immer, wenn wir hier wieder landen, fühl ich, du hast verstanden..." heißt es im Song und spielt damit auf jeden einzelnen Malle-Urlauber an, der jedes Jahr aufs Neue genau für dieses Gefühl und diesen Moment lebt. Der Flieger setzt auf, man läuft gefühlt endlos durch den Flughafen von Palma und dann gehen endlich die Automatik-Türen am Ausgang auf. Der Moment, in dem das Glücksgefühl und die Liebe für Mallorca sofort wieder da sind:"Mallorca, mein Löwe, mein Bär - nur du und ich und das Meer. Mallorca, mein Löwe, mein Bär - jedes Jahr kommen wir wieder her."Egal, wen du mit im Gepäck für deinen perfekten Mallorca-Urlaub hast, ob Schnucki, Liebling oder Mausi, ihr werdet "Mallorca, mein Löwe, mein Bär" lieben. Und übrigens: Schatzi, ich schenk dir jetzt leider kein Foto, aber einen Musiktipp: Streame ab Freitag, den 28. Juli 2023, die Liebeshymne "Mallorca, mein Löwe, mein Bär" von Kreisligalegende, Honk! und Isi Glück auf allen gängigen Portalen und dann können wir gerne noch einmal drüber reden!Pressekontakt:Jana ScholzPresse- und PR-ManagementSummerfield Grouppresse@summerfield-group.com+49 163 866 55 69Original-Content von: Summerfield Music oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170983/5566482