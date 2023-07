Der Countdown läuft! Trotz vieler Unwägbarkeiten und Umwegen steht der Broker der neuesten Generation, der Smartbroker+, vor dem Launch. Seit heute können Nutzerinnen und Nutzer die künftige Markenwelt erkunden. Dabei wurde der bereits erfolgreich laufende Smartbroker mit neuen Funktionen erweitert und nach neuesten Customer Experience-Anforderungen optimiert, was in Zukunft neue, vor allem jüngere Zielgruppen anziehen dürfte. Beibehalten wird dagegen das Alleinstellungsmerkmal des Next Generation Broker. So verbindet der Smartbroker+, exakt wie sein Vorgänger, das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den günstigen Konditionen eines Neobrokers.

