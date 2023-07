América Móvil teilt mit, dass weitere Aktien von Telekom Austria erworben wurden und zwar in Höhe von 5,55 Prozent der Stimmrechte. Als Verkäufer wird ein privater Investor genannt. Damit erhöht die mexikanische Gesellschaft ihren Anteil an der A1 Telekom Austria von 51 Prozent auf 56,55 Prozent.Telekom Austria ( Akt. Indikation: 6,80 /6,84, 0,29%) Im neuen Fertigteilwerk der Strabag UK im englischen Hartlepool wurde die Produktion aufgenommen. Für Strabag beginnt damit die Herstellung von Tunnelsegmenten für die Londoner HS2-Tunnel. Das Unternehmen wird über 83.000 Betonfertigteile für die HS2-Tunnel in London liefern. Strabag CEO Klemens Haselsteiner: "Zusammen mit unserer Anlage in Wilton für das Woodsmith ...

Den vollständigen Artikel lesen ...