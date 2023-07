NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheuen die Anleger an New Yorks Börsen zunehmend eine klare Positionierung. Außerdem legen am Dienstag etliche Unternehmen ihre Quartalszahlen vor; die wichtigsten allerdings erst nach der Schlussglocke an der Wall Street.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn praktisch unverändert auf 35 407 Punkte und den Nasdaq 100 0,3 Prozent höher auf 15 493 Punkte. Zum Wochenauftakt hatte der Leitindex etwas stärker zugelegt als der technologielastige Auswahlindex.

Dow-Mitglied Verizon übertraf trotz eines Umsatz- und Gewinnrückgangs die Erwartungen, was den Aktien ein vorbörsliches Plus von 2,6 Prozent bescherte. Seine Jahresziele bestätigte der Telekomkonzern.

Der Autobauer General Motors (GM) überzeugte die Anleger mit einem Gewinnsprung sowie einem erneut angehobenen Ergebnisziel hingegen nicht nachhaltig: Die Aktien notierten zuletzt kaum verändert.

Dass General Electric (GE) nun für den bereinigten freien Barmittelzufluss zuversichtlicher als bisher ist, trieb die Anteilsscheine des Mischkonzerns derweil um 3,8 Prozent nach oben.

Dagegen verschreckte der Chemiekonzern Dow den Markt mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Obwohl Analysten mit noch Schlimmerem gerechnet hatten, büßten die Papiere 0,5 Prozent ein.

Bei den seit Jahresbeginn gut gelaufenen Spotify -Titeln dürfte sich die jüngste Korrektur fortsetzen: Die vorbörslich zunächst freundlichen Aktien drehten mit mehr als fünf Prozent ins Minus. Offenbar wogen bei den Anlegern die verfehlten Umsatzerwartungen schwerer als die überraschend gute Entwicklung der Nutzerzahlen.

Erst nachbörslich legen derweil die Tech-Riesen Alphabet und Microsoft , der Chiphersteller Texas Instruments , der Kreditkartenanbieter Visa und das Social-Media-Unternehmen Snap ihre Zahlen vor./gl/jha/

