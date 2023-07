Delaware (www.anleihencheck.de) - Michael Weidner, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter des europäischen Rentenmanagements bei Lazard Asset Management, äußert seine Erwartungen im Vorfeld zum Zinstreffen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.Die Experten würden davon ausgehen, dass die EZB am kommenden Donnerstag die Terminal Rate ankündigen und den Leitzins auf 4,25% sowie den Einlagensatz auf 3,75% anheben werde. Damit erreiche der Leitzins in der Eurozone genau jenes Niveau, welches zuletzt vor der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers vor exakt 15 Jahren erreicht worden sei. Die darauffolgende Entwicklung im Zuge der globalen Finanzkrise und ihrer zahlreichen Ausläufer sei bekannt - mehr als ein Jahrzehnt extrem niedriger Inflation und Zinsen bzw. gar negativer Zinsen. ...

