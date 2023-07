Zuletzt lief es noch so gut für den Triebwerkehersteller MTU. Der Münchner Konzern hatte vor Kurzem seine Prognose angehoben, die Aktie kletterte so wieder in Richtung seines Jahreshochs. Nun aber rauscht der DAX-Titel am Dienstag um über acht Prozent ab und generiert dabei ein technisches Verkaufssignal. Das ist der Hintergrund für den Kursrutsch.Hunderte oder gar tausende Airbus-Jets aus der Mittelstrecken-Familie A320neo müssen wegen Mängeln an den Triebwerken in den kommenden Monaten außerplanmäßig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...