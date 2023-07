Freiburg/Bonn (ots) -



Nach Einschätzung des Waldbrandexperten des European Forest Institute (EFI), Alexander Held, sind Waldbrände wie derzeit in Griechenland häufiger als früher unkontrollierbar. "Allein die Rauchfarbe, dunkles braun und schwarz, zeigt sehr, sehr hohe Intensitäten. Das ist die neue Qualität der Feuer", sagte Held im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Es seien im Durchschnitt des Jahres nur wenige Tage oder Wochen mit Extremsituationen, die diese Art von Feuer auslösen, aber diese wenigen Feuer seien "unkontrollierbar und richteten enorme Schäden an". Held kritisierte, es werde viel über Prävention, Einsatzvorbereitung und Resilienz geredet, aber in Wirklichkeit geschehe sehr wenig. Das sei kein speziell griechisches Problem. Es sei einfach, die Feuerwehren mit neuen Fahrzeugen, Löschhubschrauber oder Flugzeugen auszurüsten, das geschehe auch in Deutschland mit seinen vergleichsweise kleinen Brandflächen. Die Prävention dagegen sei komplexer, die betreffe nicht mehr den Zivilschutz, sondern "den Förster, den Landwirt, die räumliche Planung, die Waldbesitzer, die Grundbesitzer, all die müssen koordiniert und finanziell unterstützt werden, um präventiv in ihre Besitztümer einzugreifen", so Held. "Bisher war Prävention Waldwegebau und Wasserentnahmestelle, da müssen wir uns ganz neu orientieren."



