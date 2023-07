Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) veranstaltete am 19. Juli ein Treffen zur Überprüfung der mittel- bis langfristigen Entwicklung und bekräftigte die Strategie zur digitalen Transformation des Unternehmens, um den Entwicklungsplan für die intelligente Fertigung weiter auszuarbeiten und um für eine qualitativ hochwertige Entwicklung in einer neuen Ära zu sorgen."Die Innovation und Anwendung der neuen Generation von Informationstechnologien, von Internet über Big Data bis hin zu Cloud Computing und KI, fließen in verschiedene Bereiche der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ein. ZPMC nutzt die Möglichkeiten, welche die digitalen Technologien eröffnen, weiterhin ist die Einführung der Strategie zur digitalen Entwicklung ein bedeutender Meilenstein beim Eintritt des Unternehmens in die intelligente Fertigung und gibt die Richtung für unsere künftige hochwertige Entwicklung vor", verkündete Ou Huisheng, CEO von ZPMC.ZPMC nutzt die Datenintegration und den Aufbau einer digitalisierten Infrastruktur, um für eine intelligente Entscheidungsfindung zu sorgen und die Effizienz seiner Produktions- und Betriebsprozesse zu verbessern. Sie optimieren Geschäfts- und Managementprozesse durch die Einführung von Managementsystemen wie ERP, CRM und SCM. Es wird erwartet, dass sich diese Bemühungen positiv auf die allgemeine Geschäftsentwicklung von ZPMC auswirken werden.Im Mittelpunkt der Strategie zur Digitalisierung von ZPMC stehen die intelligente Fertigung und die digitale Produktforschung und -entwicklung. Das Unternehmen baut ein Produktlebenszyklus-Managementsystem auf, um die Digitalisierung der Backend-Produktion zu unterstützen und eine 3D-Konstruktion für die Komponenten von Hafenanlagen-Projekten umzusetzen.ZPMC hat automatisierte Arbeitsstationen, intelligente Produktionslinien und Werkstätten sowie ein Produktionsausführungssystem aufgebaut, um die Daten aus der Produktforschung und -entwicklung sowie aus der Produktion zusammenzuführen und ein digitales Industriesystem mit sichtbaren, transparenten und kontrollierten Produktionsprozessen zu schaffen.Zukünftig wird ZPMC seine Wartungsdienste weiter digitalisieren und die Fähigkeiten der Rechenzentren nutzen, um die Daten des internationalen Produktionsmanagements und des externen Kundendienstes, des Betriebs und der Wartungsabteilung zu sammeln und zu verarbeiten, um so eine industrielle Internetplattform aufzubauen und für die technische Unterstützung für das integrierte Servicesystem zu sorgen.Terminexus, eine im Jahr 2017 gegründete Tochtergesellschaft von ZPMC, welche Dienstleistungen rund um die Ersatzteilversorgung von Hafenanlagen und schweren Geräten anbietet, arbeitet nun mit 326 Hafenunternehmen weltweit über ihr digitales Lieferkettengeschäft zusammen. Durch das MRO-Modell wird eine effiziente Datenverwaltung und Datennutzung erreicht, dies wird mit dem SBOM-System der Hafenmaschinen-Ausrüstung kombiniert, um die Verwaltung des Ersatzteilbestands und die Einkaufsstrategie zu optimieren, was die Serviceeffizienz verbessert und gleichzeitig die Gesamtkosten senkt.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zpmc-veroffentlicht-neue-strategie-zur-digitalen-transformation-und-beschleunigt-die-industrielle-modernisierung-der-intelligenten-fertigung-301885200.htmlPressekontakt:Xulei Tao,taoxulei@zpmc.comOriginal-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166332/5566825