Baden-Baden (ots) -Vom 2. bis 23. August 2023, immer mittwochs um 22 Uhr im SWR Fernsehen ein von den Zuschauer:innen gewählter Wunsch-Tatort / Abstimmung bis kurz vor Ausstrahlung auf meinSWR.deDeutschlands beliebteste Krimiserie legt auch in der Sommerzeit keine Pause ein. Insgesamt vier Wunsch-Tatorte zeigt der SWR vom 2. bis zum 23. August. Auf der Dialogplattform meinSWR.de (https://www.swr.de/meinswr/) können die Zuschauer:innen jede Woche aus jeweils zwei Tatort-Fällen aus dem Südwesten für ihren "SWR Wunsch-Tatort" stimmen. Der Gewinner-Tatort wird immer mittwochs um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.Abstimmen für den "SWR Wunsch-Tatort" auf meinSWR.deZuschauer:innen können jede Woche bereits dienstags ab 8 Uhr, einen Tag vor der Ausstrahlung, für ihren Wunsch-Tatort stimmen. Die Dialogplattform meinSWR.de (https://www.swr.de/meinswr/) ist per Smartphone, Tablet oder Computer aufrufbar, die Abstimmung kann live verfolgt werden. Bis kurz vor der Ausstrahlung am Mittwoch um 22 Uhr können Zuschauer:innen ihre Stimme für jeweils einen von zwei Filmen abgeben.SWR Wunsch-Tatort aus dem SüdwestenWelche Tatort-Fälle zur Auswahl stehen, erfährt das Publikum erst kurz vor Beginn der Abstimmung. Die zur Wahl stehenden "Tatorte" werden im Vorfeld in der "Landesschau" und bei "Kaffee oder Tee" vorgestellt. Gemein haben alle, dass es sich um spannende Krimi-Fälle aus der Region handelt.