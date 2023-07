DJ PTA-News: CropEnergies AG: CropEnergies investiert mehr als 100 Mio. EUR in britischen Produktionsstandort - Marktposition der britischen Tochter Ensus wird gestärkt

Mannheim (pta/25.07.2023/16:15) - 25. Juli 2023 - Die CropEnergies AG, Mannheim, wird in den nächsten Jahren mehr als 100 Millionen Euro in verschiedene Projekte am Produktionsstandort ihrer Tochtergesellschaft Ensus UK Ltd. in Wilton, Großbritannien, investieren. Die Investitionen werden die Gesamtrentabilität des Standorts sowie seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern, die CO2-Emissionen verringern und seine Position auf den europäischen Ethanol- und Proteinmärkten stärken.

Der größte Teil der Investitionen wird in den Bau einer neuen Anlage zur Herstellung von proteinreichem Tierfutter fließen. Das neue Produkt, das unter dem Markennamen EnPro vermarktet werden soll, ist ein proteinreiches Produkt, das für den europäischen Markt für Aquafutter und Haustierfutter bestimmt ist. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 75 Millionen Euro, die Inbetriebnahme ist für 2025 geplant.

Zusätzliche Investitionen zielen vor allem auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Anlage und die Verringerung der Emissionen ab. Einige der installierten Trockner zur Herstellung von Futtermittel werden ersetzt oder aufgerüstet. Ein weiteres Projekt ist die Installation einer mechanischen Brüdenkompressionsanlage, die ebenfalls zu einer erheblichen Verringerung der CO2-Emissionen führen wird.

Insgesamt wird CropEnergies am Standort Wilton bis 2025 mehr als 100 Millionen Euro investieren.

Dr. Stephan Meeder, CEO und CFO der CropEnergies AG: "Durch die Umwandlung von Futtergetreide in proteinreiche Futtermittel mit einem breiteren Anwendungsspektrum diversifizieren wir unsere Produktpalette und tragen auch dazu bei, den Proteinmangel in Großbritannien zu beheben. EnPro ist ein Produkt, das perfekt in das Ziel von CropEnergies für eine Kreislaufwirtschaft passt. Wir verwerten alle unsere Rohstoffe und veredeln sie zu Produkten, die den Märkten, in denen wir tätig sind, zugutekommen. Wir freuen uns darauf, dass Ensus ein weiteres hochwertiges und auf dem britischen Markt einzigartiges Eiweißfuttermittel zu dem CropEnergies-Portfolio hinzufügt."

Die CropEnergies AG

Nachhaltige Produkte aus nachwachsender Biomasse sind das Geschäft von CropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem, erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutral- sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: von klimaschonendem Kraftstoff, über die Getränkeherstellung oder Kosmetikprodukte bis hin zu pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.

Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert Ethanol für Kraftstoffanwendungen den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Aus der Biomassenutzung werden darüber hinaus jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid, das unter anderem in der Getränkeherstellung genutzt wird, gewonnen.

Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

