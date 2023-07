Verstanden Die BSN-Site verwendet Cookies, um das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Darunter sind auch Cookies von Drittanbietern, die spezielle Services ermöglichen. Nähere Informationen dazu, sowie zur Verhinderung von Cookies finden Sie unter Datenschutz. Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Stadlauer Malzfabrik AG +11,11% auf 50, davor 5 Tage im Minus (-8,16% Verlust von 49 auf 45), Verbund -0,2% auf 76,55, davor 4 Tage im Plus (6,16% Zuwachs von 72,25 auf 76,7), Frequentis -0,69% auf 28,8, davor 4 Tage im Plus (5,45% Zuwachs von 27,5 auf 29), CA Immo -0,18% auf 28,4, davor 4 Tage im Plus (3,27% Zuwachs von 27,55 auf 28,45), Österreichische Post +0,15% auf 32,7, davor 4 Tage im Minus (-2,39% Verlust von 33,45 auf 32,65), Marinomed Biotech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...