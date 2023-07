Der Musikstreaming-Anbieter Spotify bekommt heute ordentlich einen auf den Deckel. Im New Yorker Handel geht es heute bis jetzt um fast 14 % nach unten. Bereits gestern zeigte die Aktie eine deutliche Schwäche, was mit neuen Preisplänen zusammenhängen dürfte. Beim Ergebnis je Aktie wurde ein Verlust von 1,55 € ausgewiesen, nach dem man im Vorjahreszeitraum 1,16 € je Aktie verloren hatte. Obwohl Spotify hauptsächlich an der Nasdaq gehandelt wird, ...

