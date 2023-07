Mainz (ots) -



Es ist keine völlig neue Erkenntnis - aber die Dimensionen sollten einen definitiv nachdenken und letztlich auch handeln lassen. Das Forschungsteam der University of Illinois verdeutlicht durch seine neue Studie: Wer auf seine Gesundheit achtet, kann mehr als 20 Jahre länger leben. Ein ganz entscheidender Punkt dabei ist: Man kann in jedem Alter noch Maßnahmen ergreifen, um die Lebenszeit zu verlängern. Die Jahre, die man gewinnt, sind wiederum Qualitätsjahre - also Jahre, die man auch genießen kann. Im Grunde ist uns dieser Effekt bewusst, doch tun wir auch wirklich genug dafür? Essen wir genug Obst und Gemüse? Bewegen wir uns genug? Lassen wir auch mal ein Glas Wein sein? Es gibt zahlreiche Faktoren, die einen gesunden Lebensstil beeinflussen. Vor allem körperliche Aktivität, das Rauchen und die Abhängigkeit von Opioid-Schmerzmitteln spielen dabei eine große Rolle. Wer positive Effekte erzielen will, sollte nicht alle Baustellen auf einmal in Angriff nehmen. Sondern sich zunächst einmal ein Ziel setzen. 30 Minuten am Tag spazieren gehen. Mal Fisch statt Fleisch bestellen. Und sich nicht allein darauf verlassen, dass die Medizin immer mehr Durchbrüche erzielt. Prävention sorgt dafür, dass das Risiko für Bluthochdruck, Arthrose, Diabetes oder Krebserkrankungen deutlich sinkt. Und auch soziale Aspekte haben in der Tat Auswirkungen auf unsere Gesundheit: Geht es der Seele gut, geht es auch dem Körper besser. Oft pflegen wir zu wenig Freundschaften, vernachlässigen unsere Liebsten. Noch mal: All das ist nicht neu - aber warum achten wir dann nicht genug darauf? Warum nehmen wir diese Erkenntnisse nicht ernst genug? Sondern meist erst dann, wenn es doch zu spät ist.



