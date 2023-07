Die Nikola-Aktie ist tief gefallen, konnte sich aber dank erfreulicher Neuigkeiten und neuen Hoffnungen zuletzt wieder fangen und zeitweise regelrecht in die Höhe schießen. Zu Beginn der laufenden Woche erhielt die Rallye aber eine ordentliche Delle, nachdem in der Unternehmenszentrale in Phoenix ein Elektro-Lkw in Brand geraten war.Für Aufsehen sorgte die Meldung, weil schon kurz zuvor Berichte über Brände aufgetaucht waren. Eines der beschädigten Fahrzeuge fing nun ein weiteres Mal Feuer. Das Ganze konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und ...

