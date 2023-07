Intelligente Suchfunktion unterstützt Kunden bei der Suche nach der perfekten IoT-Lösung für ihre Bedürfnisse

Identiv, Inc. (NASDAQ: INVE), ein Weltmarktführer im Bereich digitale Sicherheit und Identifizierung im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), präsentiert den IoT Product Advisor. Diese benutzerfreundliche Suchfunktion führt Kunden direkt zur richtigen IoT-Lösung für ihre spezifischen Anforderungen.

Identiv integriert digitale IDs in jedes physische Objekt. Der IoT Product Advisor erleichtert den Kunden diese Reise, indem er sie bei der Auswahl der idealen IoT-Technologie für ihre Bedürfnisse unterstützt, ohne dass sie sich dabei in technischen Details verlieren. Das Tool berücksichtigt die Standard-IoT-Produktpalette von Identiv und umfasst beliebte Lösungen wie Hochfrequenz/Nahfeldkommunikation (High-Frequency/Near-Field Communication, HF/NFC), Ultrahochfrequenz (UHF) und Bluetooth (BLE) über Wiliot IoT Pixels. Dank dieses Tools können Kunden schnell und benutzerfreundlich auf die wichtigsten Produktinformationen zugreifen, was bei der Auswahl der richtigen IoT-Lösung ein wichtiger Schritt ist. Sie können die IoT-Produktpalette mit Hilfe von Filtern wie IC, Ausgabeformat, Pitch, Speicher und Anwendungsfall durchsuchen.

"Wir wollen die Kenntnis unserer Kunden über unsere ständig wachsende IoT-Produktpalette fördern, was ein zentraler Bestandteil unseres Wachstumsplans ist," so Amir Khoshniyati, VP und GM für IoT bei Identiv. "Wir freuen uns auf die Markteinführung unseres IoT Product Advisors, mit dem wir unseren Kunden ein praktisches und effektives Tool an die Hand geben, das ihnen hilft, ihre Projektanforderungen mit unseren hochmodernen Lösungen abzugleichen."

Der IoT Product Advisor umfasst außerdem zwei Designverbesserungen, die auf der nächsten Generation der UCODE 9 IC-Familie von NXP basieren. Die UHF-Inlays ID-Gendipole A865 und ID-Sawblade A866 nutzen den UCODE 9xe IC. Sie sind für den Einsatz in großem Maßstab konzipiert, beispielsweise in der Industrie, in der Lieferkette, in der Bestandsverwaltung und bei Transporten von Mehrwegartikeln (Returnable Transport Items, RTI). Der 128-Bit-Speicher für den Elektronischen Produktcode (EPC) sorgt für hohe Leistung bei einer Vielzahl von IoT-Anwendungsfällen.

ID-Gendipole A865: Das Design sorgt für eine schnellere Kodierung und eine bessere Lese- und Schreibempfindlichkeit. Er ist ideal für schnelllebige industrielle Umgebungen und eignet sich gut für Materialien mit geringer Verstimmung wie Plastik und Karton.

ID-Sawblade A866 U9xe: Das Design bietet eine optimierte Leistung und einen eingebauten Markenidentifikator. Es ist ideal für die Kennzeichnung einer Vielzahl komplexer Materialien, die Probleme mit dem Lesegerät verursachen könnten, wie zum Beispiel Metall- oder Flüssigkeitsbehälter.

Die Kunden haben die Möglichkeit, diese UHF-Inlays mit dem UCODE 8, dem UCODE 9 oder dem UCODE 9xe von NXP auszustatten. So können Sie genau die Leistungs- und Speicherspezifikationen wählen, die Ihren speziellen Anforderungen am besten entsprechen.

Über Identiv

Identiv, Inc. ist ein Weltmarktführer im Bereich der digitalen Sicherung der physischen Welt. Die Plattform von Identiv deckt die Bereiche RFID und NFC, Cybersicherheit und das gesamte Spektrum der physischen Zugangs-, Video- und Audiosicherheit ab. Identiv ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Stammaktien an der NASDAQ Stock Market LLC in den USA unter dem Kürzel "INVE" notiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter identiv.com.

